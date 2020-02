Podejrzani o rozbój na bezdomnym będą tłumaczyć się przed sądem

Działdowscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Iłowa-Osady, którzy próbowali dokonać rozboju na 68-latku doprowadzając go do stanu bezbronności. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa Policję poinformował pracownik jednej z firm zajmujących się m.in. pomocą osobom bezdomnym.

W niedzielę (16 luty) po godzinie 19-ej dyżurny KPP w Działdowie otrzymał zgłoszenie od pracownika firmy pomagającej m.in. osobom bezdomnym, że na jednym z portali gminy Iłowo-Osada zamieszczono informację o pobiciu osób bezdomnych. Natychmiast po zgłoszeniu policyjny patrol podjął czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu wskazanych w zgłoszeniu osób, które nie posiadały stałego miejsca zamieszkania. Jeszcze w tym samym dniu policjanci znaleźli jedną z nich - wskazaną jako pokrzywdzoną i przeprowadzili z nią rozmowę na okoliczność podejrzenia popełnienia przestępstwa na jej osobie. Następnego dnia funkcjonariusze dotarli do drugiej z osób wskazanych w zgłoszeniu. Po przeprowadzeniu wstępnych czynności wyjaśniających, co do okoliczności prawdopodobnego pobicia mężczyzn, policjanci zatrzymali dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem.



To dwaj mieszkańcy Iłowa-Osady, którzy są podejrzani o to, że wspólnie i w porozumieniu używając przemocy doprowadzili do stanu bezbronności przebywającego na terenie Iłowa-Osady 68-latka, a następnie zażądali od niego pieniędzy.



Wczoraj (18 lutego) 34 i 25-latek usłyszeli zarzut usiłowania dokonania rozboju na 68-latku i spowodowania u niego obrażeń ciała. Podejrzani wkrótce będą tłumaczyć się przed sądem.



Za przestępstwo rozboju sprawcy grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.



KPP Działdowo